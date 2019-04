Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Bordighera e il suo Centro Storico ancora punto di attrazione grazie al locale cocktail-bar Ristorante “NovAntiqua”. Alessandro e Daniel, i titolari del locale, annunciano che mercoledì 10 aprile 2019 a partire dalle 18 ci sarà l’aperitivo con alcuni membri dello ZOO di 105, Santina, Marco Dona e DJ Spyne. Infatti il locale del centro storico è stato individuato come una delle tappe del Tour Condenda 2019 – Santina Tour. “Nel nostro locale vogliamo offrire il massimo della versatilità per poter soddisfare la più ampia platea di clienti, senza mai trascurare e tralasciare, il buon gusto, la qualità delle materie prime e la serietà del servizio e creando anche momenti di puro e semplice divertimento” dicono Alessandro e Daniel.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il locale del centro storico è stato individuato come una delle tappe del Tour Condenda 2019 – Santina Tour