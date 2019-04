Anas informa che la galleria Mortola per rifacimento dell’impianto di illuminazione e messa in sicurezzasarà oggetto di senso unico alternato mediante semaforo, sino al 15/07/2019 .

Sempre per rifacimento dell’impianto di illuminazione e di messa in sicurezza, anche la galleria del Poggiosarà soggetta a lavori, che in questo caso prevedranno la chiusura della circolazione. Pertanto a partire da lunedì 8 aprile 2019 sino a termine lavori, previsti in 120 giorni lavorativi, è disposta la chiusura della circolazione nella Galleria del Poggio: i veicoli con direzione Francia dovranno percorrere Piazza della Costituente verso via Biancheri e i veicoli con direzione Ventimiglia provenienti da corso Toscanini giunti all’altezza della galleria Poggio dovranno obbligatoriamente svoltare a destra; i veicoli percorrenti corso Francia, giunti all’altezza di via Gallardi, dovranno svoltare obbligatoriamente a destra. Nei periodi di maggior afflusso (festività e Gran Premio di Monaco), tra il 19 aprile e il 5 maggio e tra il 23 e il 26 maggio 2019 sarà assicurato il transito a tutti i veicoli a senso unico con direzione Francia nella fascia oraria 8-20. La chiusura permetterà di diminuire i giorni di disagio e arrivare ad agosto con la ripresa normale del traffico