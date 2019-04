Per difendere un’amica dall’aggressione del convivente si sono presentati a casa della coppia, a Vallecrosia, armati di un fucile a pompa e di un coltello. Minacciando l’uomo di morte e facendolo fuggire. Infine, hanno fatto salire nella loro auto la donna, assieme alla figlia di soli 3 anni, portandola via dalla casa. “Volevamo proteggerla” hanno dichiarato Danilo Condello, 38 anni, e Massimo Ballestra, 36 anni, arrestati dalla Polizia per minacce aggravate, a detenzione e porto illegale d’arma e ricettazione, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

