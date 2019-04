Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Freschi vincitori del girone A del Campionato Regionale Giovanissimi 2004 con la maglia della Sanremese, i giocatori Matteo Bastita, Edoardo Elettore e Giacomo Veneziano sono stati convocati dallo Spezia per svolgere un allenamento con i pari età aquilotti. Giovedì 4 aprile, i tre giovani biancazzurri si recheranno al Centro Sportivo Ferdeghini (lo stesso dove si sono disputati diversi incontri del recente Torneo di Viareggio) dove saranno visionati dai tecnici dello Spezia.

