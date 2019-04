L’ALBERO IN PROSA 2019 – 16a Rassegna Teatrale

Dopo il grande successo del Macbeth di Dalila Cozzolino e’ in arrivo Beatrice Fazi, volto noto della televisione e del cinema. Un’altra interessante proposta che il Teatro dell’Albero offre al suo pubblico. Biglietti € 15, ridotti € 12. Prevendita presso Elio Sport San Lorenzo al Mare tel. 018392733 www.ilteatrodellalbero.it

Dal 1887 al 2018, queste cinque donne ci portano per mano attraverso i grandi cambiamenti epocali, le abitudini e le superstizioni, le leggende e il folclore, viaggiando dal Sud Italia al Nuovo Mondo, attraversando grandi rivoluzioni, passando dalla vita contadina a quella iperconnessa, avanzando verso un futuro che cambia e che le cambia. E cambia anche la lingua che parlano, in un’evoluzione che attraversa generazioni e continenti: dal profondo Sud che usciva appena dal brigantaggio all’America di Woodstock e degli hippy, dai primi movimenti di emancipazione della donna al vuoto di valori degli anni ’90 del novecento, dalla donna evoluta, indipendente e di successo che ha tre mariti e non ne indovina nessuno, fino alla ragazzina che ha già le idee chiare e quando rimane incinta decide di fare famiglia, nonostante vada ancora al liceo.

La mamma meridionale, la ribelle femminista, la figlia dei fiori naif, la donna manager e l’adolescente nativa digitale: ognuna di queste donne ci fa conoscere un pezzo di storia, la sua personale ma anche quella del nostro Paese.