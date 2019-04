Domenica 28 aprile con partenza alle 9.30 il Lions Club Imperia La Torre in collaborazione con il Comitato di San Giovanni, la Croce Rossa e il Comune di Imperia ha organizzato un evento speciale dedicato alla salute: “9000 passi contro il diabete”. Il percorso avrà una durata di circa due ore e da Calata Cuneo arriverà fino a Diano Marina.

La passeggiata è aperta a tutti previa iscrizione ad offerta libera con un minimo di 5 euro, i bambini sotto i dieci anni possono iscriversi gratuitamente: il ricavato sarà devoluto interamente alla lotta contro il diabete. Gli amici a 4 zampe saranno i benvenuti! Compiuti i 9000 passi ed arrivati a Diano i partecipanti potranno rifocillarsi al punto di ristoro, dove sarà offerta una bottiglietta d’acqua oltre al buono che attesta il tragitto percorso.

L’animazione dell’evento sarà curata da Paolo Bianco, che scandirà i “passi” e le soste del gruppo. Al ritorno in Calata Cuneo avverrà la premiazione dei partecipanti tramite estrazione dei numeri corrispondenti alla pettorina. Tra i premi saranno offerti prodotti della Olio Carli, della linea di cosmetici Mediterranea e il vino di Poggio dei Gorleri.

Al termine della manifestazione Ineja Food organizzerà un rinfresco a base di pane e olio, tartina con pesto o paté, pizza e focaccia per tutti i presenti che avranno ritirato il buono di partecipazione, nella tappa di Diano Marina.

Le iscrizioni sono già aperte nei seguenti punti: Cartoleria Mietto, via Cascione 87; Elvio Campi, via Monti 5; palestra OK club Judo, via XXV Aprile 82. Sarà inoltre possibile registrarsi sabato 27 in piazza San Giovanni e prima della partenza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito www.ineja.it

