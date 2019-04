Continua il cammino della formazione maschile di calcio a 5 della ASD Imperia allenata da mister Alessandro Arrigo.

Dopo il pareggio, 3 a 3 contro Airole, la formazione nerazzurra passa il turno e affronterà, venerdì 5 Aprile alla palestra “Istituto Liceti” di Rapallo, il Santa Maria, secondo nel girone B, partita valida per il secondo ed ultimo turno dei play-off del campionato di serie C regionale.

Una partita molto importante per i nerazzurri visto che, in caso di vittoria, si accederebbe alle final-four che si disputeranno al palazzetto dello sport di Imperia il 13/14 aprile.

Una partita molto combattuta quella tra Imperia e Airole FC ma con grande rispetto da ambo le parti.

Per i nerazzurri vanno a segno Guidetti, Dessimoni e Stabile.

