Ha riaperto giovedì 28 marzo, il supermercato Coop di Via Limone Piemonte a Ventimiglia, oggetto di una ristrutturazione radicale che ha richiesto due settimane di chiusura, utilizzate per rendere il punto vendita più piacevole, funzionale ed ecologico.

L’ingresso è stato spostato e collocato dove un tempo si trovava l’uscita. Ciò ha permesso di razionalizzare gli spazi e di utilizzarli in maniera più efficace.

Sulla nuova piazza dei freschi, ampia e luminosa, si affacciano i banchi assistiti della pescheria, della macelleria e della gastronomia, quest’ultimo completato da un’area dedicata alla pizza e alla focaccia al taglio, prodotte internamente dalla forneria del supermercato.

L’area dell’ortofrutta si avvale di una nuova ambientazione in legno e comprende un corner dedicato ai prodotti del territorio, con la frutta e la verdura liguri della Cooperativa Ortofrutticola di Albenga.

Sul perimetro si trovano invece i distributori di pane fresco sfuso e di legumi, frutta secca e cereali anch’essi sfusi.

L’assortimento dei surgelati è stato ampliato, così come quello dei generi vari, sottoposto a un’accurata revisione per intercettare meglio i gusti e le necessità della clientela, che ha peculiarità specifiche, visto che il punto vendita è molto frequentato anche dai francesi, che apprezzano la pasta, i vini e l’olio italiani.

Grazie alla revisione degli assortimenti e degli spazi è stato possibile valorizzare di più e meglio alcune merceologie particolarmente interessanti per i consumatori, come le birre, i vini, i prodotti per animali e tutti gli articoli del reparto salutistico, la cui offerta era già ben sviluppata.

Il Punto Soci è stato completamente rinnovato e collocato accanto al nuovo ingresso.

Come accade sempre in occasione di nuove aperture o ristrutturazioni, per circa un mese dalla riapertura resterà attiva una promozione rivolta a coloro che intendono diventare Soci di Coop Liguria: riceveranno 5 buoni sconto del valore di 5 euro da spendere, ognuno, su una spesa minima di 25 euro.

Sul piano dell’efficienza energetica, il punto vendita vanta un nuovo impianto di illuminazione a led e nuovi banchi refrigerati che utilizzano la CO2 anziché liquidi refrigeranti inquinanti. Inoltre, tutti i banchi (surgelati e salumi e latticini a libero servizio) sono chiusi da porte o ante in vetro per evitare la dispersione del freddo.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 19,30, e la domenica, dalle 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30.

A disposizione della clientela ci sono anche il servizio di consegna a domicilio degli acquisti effettuati in negozio e la consegna presso il supermercato dei prodotti acquistati su Cooponline.

In occasione della riapertura il punto vendita propone offerte particolarmente vantaggiose, valide fino al 10 aprile: Grana Padano Dop 16 mesi a 7,90 euro al chilo; salmone fresco a tranci a 9,90 euro al chilo; fragole Italia 250 grammi a 0,78 euro a confezione.

Oggi, lunedì primo aprile, alle 11, il Presidente di Coop Liguria Francesco Berardini e il Direttore Commerciale Supermercati Gianni Trovato saranno a Ventimiglia per presentare il supermercato rinnovato alla Sezione Soci e a tutti i consumatori.