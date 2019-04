Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Prenotazioni c/o Daniele Martini: +39 335 676 99 19.

La cena è aperta a tutti e il menu sarà il seguente: Affettati misti (Jamon e chorrizo, prosciutto crudo e salame spagnolo), Paella Valenciana (carne e pesce), Crema Catalana, Sangria, Vino rosso, Vino bianco, Acqua naturale. Prezzo fisso tutto compreso: 25 euro per persona.

Torna a Ceriana la cena di beneficenza Paella & Sangria per raccogliere fondi da destinare alla scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, a Conakry, in Repubblica di Guinea. L’evento è organizzato dalla Association Martini Humanitaire insieme ad amici e volontari di Ceriana, e avrà luogo venerdì 5 aprile alle ore 20.15 nei locali del Sottopiazza.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)