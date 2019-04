A Sanremo nelle spiagge di corso Imperatrice arrivano le aree per chi non riesce a rinunciare a fumare. In ogni spiaggia verrà riservata una zona ai fumatori. Non ci sarà ancora un divieto, come accade in un sempre maggior numero di stabilimenti della penisola sulla scorta dell’ordinanza del Comune di Bibione, che ha reso “smoke free” 8 km di litorale, e che starebbe per essere adottata anche a Rimini. Il divieto di gettare mozziconi prevede una multa minima di 60 euro e massima di 300 euro, ma i controlli non sono semplici, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

