A Sanremo per una settimana il traffico sarà chiuso di notte lungo l’Aurelia all’altezza del bivio per Poggio. Inizierà la messa in sicurezza con speciali tiranti del muro, che separa via Duca d’Aosta da corso Mazzini. Sono presenti evidenti crepe causate dallo scivolamento del terreno sottostante. In un mese e mezzo è stato rilevato uno spostamento di 5 millimetri. Per ora la carreggiata a monte è stata isolata istituendo il senso unico alternato con semafori. La chiusura notturna, dalle 20 alle 6, è prevista dall’8 aprile, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

