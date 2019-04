Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

U Domani, lunedì 1° aprile, a San Lorenzo al Mare, alla Sala Teatro Beckett, alle 11.30, presentazione del progetto di realizzazione del tratto di pista ciclopedonale tra la ex stazione di San Lorenzo e il confine con il comune di Imperia. Saranno presenti l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, rappresentanti del Comune di San Lorenzo al Mare, di Area24, proprietaria del sedime, di Marina di San Lorenzo, di Anas e di FS Sistemi Urbani.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)