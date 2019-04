Franca Soracco Mazzei sarà l’ospite giovedì 4 aprile (alle 17, Biblioteca Alfea Possavino, ingresso libero) del sesto incontro dell’edizione 2019 del “Tea con l’Autore” di San Bartolomeo al Mare, la rassegna che da gennaio ad aprile propone da ormai undici anni incontri con gli scrittori della nostra terra.

Franca Soracco Mazzei, madre di quattro figli e nonna di quattro nipoti, vive a Sanremo, è stata insegnante di lettere e la scrittura è la sua passione. Ha esordito con due pubblicazioni a carattere autobiografico: la prima,”Fra il ponte e l’acqua”, è una resurrezione dal dolore grazie alla forza della fede e alla consolazione dell’amicizia; la seconda “Dal ciclone alla brezza leggera” testimonia come la felicità sia una meta e non un regalo, da conquistare con la leggerezza dell’umorismo e la semplicità dei gesti quotidiani. Convinta che ogni forma d’arte possa elevare lo spirito, si è dedicata in forma dilettantistica alla poesia come autrice di “Attimi di mamma”, ed al teatro come regista di spettacoli amatoriali e scolastici.

Al Tea con l’Autore presenterà il romanzo “Le farfalle non volano di notte. Lei, lui, l’altra: fotogrammi in parole di tre pianeti in rivoluzione” (Ed. Antea, collana Riflessi letterari). Lei, la moglie delusa che, all’ennesima grave ferita, all’improvviso scappa di casa. Lui, il marito sempre assente, un po’ per il suo lavoro di foto-reporter, ma soprattutto per il muro di silenzio dietro al quale spesso si chiude. L’altra, l’amore di una sola notte, che si nega a ogni contatto e si dibatte nel suo mondo oscuro di incubi e ricordi. Tre pianeti in rivoluzione, che soffrono per le loro solitudini, nonostante siano circondati da “satelliti” che diventeranno preziosi quando finalmente saranno ascoltati. Perché ognuno dei tre è convinto di essere nel giusto, ma solo un onesto esame di coscienza e l’apertura al dialogo sincero permetteranno a ciascuno di ricostruire tutte le tessere del puzzle della verità. E la farfalla tornerà a volare, anche alle soglie della notte.

Sarà accompagnata da Loredana De Flaviis e Franco La Sacra, attori della Compagnia del Teatro dell’Albero, che leggeranno brani tratti dal romanzo.

L’incontro con Franca Soracco Mazzei verrà presentato da Damiana Biga, giornalista e blogger.