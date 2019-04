L’attività formativa della pallamano Ventimiglia, non si arresta e continua con risultati eccellenti, tra mercoledì e sabato scorso, sono scese in campo, tutte le squadre del sodalizio ponentino. Gli Under 13 di prima fascia, due volte nel campionato onore, hanno ottenuto mercoledì una importante vittoria contro il Grasse e sabato si sono ripetuti contro i pari età del Mougins. Buone notizie anche per gli Under 13 del 2007, che hanno superato l’Antibes per 31-29, a testimonianza dell’ottimo lavoro del Coach Agnese e di tutto lo staff tecnico, composto da diversi giovani

Gli Under 15 hanno disputato un incontro a La Colle sur Loup ed hanno vinto 25-12; da segnalare l’infortunio a Walter Furci, che ha reso un po’ amara la vittoria.

Anche gli Under 11 sono scesi in campo domenica, sempre a La Colle ed hanno sfiorato una ella impresa, perdendo di misura solo nel terzo tempo, ma dimostrando eccellenti progressi.

Domenica prossima a La Spezia, importantissimo doppio impegno per la Pallamano Ventimiglia Under 15 che sfideranno in partite decisive l’ABC Bordighera e il San Camillo Imperia, dopo aver fatto sabato visita all’ASBTP Nizza.

Gli Under 13 renderanno visita al Cannes, nell’ultimo incontro prima dei Play-off.