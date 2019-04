Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sono al momento infrutuosi i tentativi di catturare il cinghiale ribatezzato Marcello che da qualche giorno imperversa alla foce del Torrente Nervia. L animale ha destato la simpatia delle persone ma non è nel suo habitat e deve essere spostato, ad occuparsene la Regione col servizio sanitario. OGGI SI È tentato di catturarlo con una gabbia e un esca di cibo ma nulla. Nel frattempo Marcello ha incontrato uno dei cigni che vivono alla foce del nervia (foto) non deve essere stato amichevole