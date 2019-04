Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Ad Arenzano (Genova) una donna di 82 anni è morta per le feriti riportate cadendo da una finestra della sua casa. Stava pulendo i vetri quando ha perso l’equilibrio ed è caduta da un’altezza di oltre 3 metri. Assunta Calcagno si sarebbe sporta troppo, perdendo l’equilibrio e precipitando in strada. L’anziana è stata trasportata al San Martino dove è morta poche ore dopo.