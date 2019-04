Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Mortola ( Ventimiglia) sono in corso in queste ore le ricerche di una escursionista francese dispersa da ieri pomeriggio nella zona del confine di stato. La donna è anziana e soffre di Alzheimer si era recata a passeggiare con il marito dal lato francese del confine poi è scomparsa da questa mattina le ricerche si sono estese anche all’Italia