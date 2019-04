Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Genoa Begato minaccia quattro vicini prima con un bastone lungo un metro, poi con una motosega e viene denunciato dai Carabinieri. I militari sono intervenuti dopo le chiamate di alcuni vicini spaventati. L’uomo, genovese di 57 anni, avrebbe iniziato a litigare con i vicini, per futili motivi.

