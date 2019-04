Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

I “Ringrazio tutti i volontari e i professionisti che sono intervenuti in questi giorni per sedare l’incendio sulle alture di Cogoleto, è stato un intervento molto complesso e difficoltoso che ha richiesto grande impiego di uomini e mezzi”. Lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura e aree interne Stefano Mai, nel comunicare lo spegnimento definitivo dell’incendio da parte della SOUP, la Sala operativa unificata permanente. Dalla notte di martedì scorso l’incendio si è propagato distruggendo circa 100 ettari di bosco e macchia mediterranea e, a distanza di quasi una settimana è stato definitivamente domato.

