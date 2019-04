20° Edizione

Sabato 6 e domenica 7 aprile 2019

Borgo Marina – Imperia

L’evento della Città di Imperia Assessorato allo Sport e Manifestazioni è organizzato da Espansione di Paola Savella ed è giunto alla 20° edizione. “Sol&vento – energia di primavera” e si svolgerà a Borgo Marina sabato 6 e domenica 7 aprile 2019.

Partner dell’evento Go Imperia. Con la collaborazione del CIV Borgo Marina.

L’evento che da sempre segna l’apertura delle manifestazioni primaverili della città è un appuntamento molto atteso ed ha lo scopo di presentare al pubblico le attività inerenti al sole, al vento, alla natura in generale, promuovendo le caratteristiche climatiche della nostra città e diffondendo la cultura del rispetto dell’ambiente. La manifestazione è divisa in tre comparti uno spettacolare, uno istituzionale e l’altro commerciale.

SPIAGGE

Esibizioni di aquiloni statici monofilo di tutte le forme e dimensioni.

Esibizioni di balletti con aquiloni acrobatici a 2 e 4 cavi: singoli, pair e team.

Esibizione di gruppi di “treni” Dynakite

Esibizione di aquiloni combattenti Indiani

Lancio di caramelle dagli aquiloni.

I ritmi delle esibizioni saranno scanditi dalla voce di Maurilio Giordana.

Torna ad Imperia per il quarto anno consecutivo, uno degli aquilonisti più invitati ai festival nel mondo Arnaldo Mazzetto (Atheste Team Padova) con le sue creazioni.

Nel 2016 ci ha fatto sognare con la Ruota di Cassagnes con volto di donna del fumettista Milo Manara nel 2017 il battesimo in volo de `La clessidra del vento”. Nel 2018 “Luna di Primavera” composto da più di 420 pezzi di spinnacher, diametro m. 3,20, tubo avion (acciaio/alluminio).

Quest’anno nei cieli di Imperia le 12 bandiere con figure di donne, il diavolo di 10 metri (unico in Italia) e il simpatico orsetto di 5 metri.

OSPITE D’ONORE 2019:

Robert Bouchal fotografo, scrittore e progettista di aquiloni da Vienna (http://www.bouchal.com) arriverà ad Imperia con il drago di nome “Franz”. Il becco volante!

Fra gli aquilonisti ospiti anche Giovanni Govoni Trio da Bologna Govoni pilota da solo 3 aquiloni acrobatici a 2 cavi, muovendoli indipendentemente e disegnando nel cielo figure sincronizzate che normalmente sono difficili da eseguire anche per 3 piloti. Guida un aquilone con la mano sinistra, un secondo con la mano destra e un terzo con una cintura fissata intorno alla vita.

E di ritorno dall’International Kite Festival Doha – Qatarha Filippo Gallina del Club Filo Vola, classe 1987 dalla provincia di Treviso che porterà in volo aquiloni che lasceranno a bocca aperta grandi e piccini. Grazie ad un progetto nato in collaborazione con il gruppo “Alcuni” di Treviso creatori del cartone animato in onda su Rai YoYo “Minicuccioli” vedremo in volo un treno di pupazzi passati da versione peluche a versione aquilone! E poi Destiny lo Squalo balena del film della Disney “Alla ricerca di Dory”. Oltre la tartaruga gigante.

Renate e Rainer da Amburgo, una coppia di tedeschi in pensione che girano il mondo con il loro camper e i loro colorati aquiloni. Il “Cacciatore di aquiloni” Wallace Stafford l’Indiano grande attrazione in tutti i grandi festival con i suoi combattenti indiani.

ed ancora tanti club da tutta Italia.

PALAZZINA LIBERTY

«Artistika: le forme dell’arte»

Esposizione di dipinti e fotografie di LiberArte FamKorè

Acro Yoga Fusion di Manuele Melissari, Valentina Costantini e Martina Chalier

Poesie Live di Gianmarco Parodi

Fusion Dancer di Raffaella Furno e Ilaria Zerbone

Body Painting di Marta Laveneziana

BANCHINE MEDAGLIE D’ORO (radice del molo lungo)

Laboratorio per la costruzione di aquiloni e laboratori creativi

Stand vendita aquiloni

Monica Truccabimbi

Baby dance e giochi in musica con Federica (sabato e domenica ore 15,00)

Jumping – gonfiabili – cinema 3 D

Stand Associazione No profit La giraffa a rotelle una città per tutti

“Si Differenzia che è uno Spettacolo per tutta la famiglia” Compagnia Teatro Dei Mille Colori (sabato ore 16,30) in collaborazione con Assessorato all’Ambiente Città di Imperia e Tecknoservice

Dance with the sun & wind. Come and dance with Old Wild West (domenica ore 15,30)

Progetto Risq’eau: per conoscere le misure di autoprotezione durante i fenomeni alluvionali. Perché con l’acqua non si scherza!

PASSEGGIATA A MARE

Vendita di prodotti tipici, di nicchia e biologici. Saranno presentati i prodotti tipici di Liguria. Pesto, olive, sott’oli, funghi, focaccia genovese, tipo Recco, Pan Fritto. Frutta e verdura, vino, miele.

Attenzione anche ai formaggi , alle tome delle valli genovesi, oltre al Castelmagno, ai formaggi di fossa e tipici Piemontesi. Farine macinate a pietra, legumi, riso . Composte di frutta e marmellate, succhi di frutta. Specialità: liguri, pugliesi , sarde, lombarde, piemontesi e toscane…..

Ed ancora rose, fiori di stagione e piante da orto. Spazio anche ai prodotti artigianali e Libri per bambini.

Orari della manifestazione:

6 aprile dalle ore 10,00 alle 19,00 (esibizione aquiloni a partire dalle ore 14,30)

7 aprile dalle ore 10,00 alle 19,00