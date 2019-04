Nel week-end appena trascorso si sono giocate due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Sabato 30 marzo si è svolta la Infinity Bio Tech Riviera, una 18 buche stableford tre categorie e domenica 31 marzo la Abu Dhabi Golf Challenge, una 18 buche quattro palle stableford.

Infinity Biotech Riviera

Sabato 30 marzo 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Matteo Natoli 34

1° Netto Viliam Conti 36

2° Netto Roberto Isaia 35

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Gianni Bojolo 35

2° Netto Antonio Sandrone 34

3ª Categoria 21/36

1° Netto Giorgio Cravaschino 39

2° Netto Gioachino Risso 36

Premi Speciali:

1° Signore Stella Masante 35

1° Seniores Emanuela Barone 34

Nearest to the pin maschile BUCA 2: Mario Citterio mt. 4,40

Nearest to the pin femminile BUCA 2 : Enrica Barba mt. 6,10

Driving Contest maschile BUCA 15: Matteo Natoli

Driving Contest femminile BUCA 15 : Paola Poggio

Nearest to the pin maschile BUCA 9: Riccardo Fava mt. 1,65

Nearest to the pin femminile BUCA 9 : Stella Masante mt. 6,35

Abu Dhabi Golf

Challenge

18 buche 4 palle m.p. stableford

Domenica 31 marzo 2019

1° Lordo Matteo Natoli – Martina Natoli 41

1° Netto Lorenzo De Carli – Piero De Carli 45

2° Netto Susanna Mortigliengo – Sara Contù 45

3° Netto Edoardo Bisetti – Francesco Bonaso 43

Nella prossima settimana si svolgeranno due gare. Sabato 6 Aprile si giocherà l’International Barcelona Race, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 7 Aprile si terrà l’All Inclusive 2019, una 18 buche stableford tre categorie.