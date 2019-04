Il traguardo dei 50 anni per un’impresa è un risultato che deve essere celebrato per quello che rappresenta sia a livello economico sia come legame con il territorio. Per questo la Confartigianato esprime tutta la sua stima per la propria ditta associata “Il Fornaio”, in corso Matuzia a Sanremo, che oggi festeggia 50 anni di ininterrotta attività nel settore della panificazione.

Una bella realtà che da sempre mantiene e tramanda anche la cultura gastronomica locale, attraverso specialità tipiche della tradizione, su tutte la famosa sardenaira di Sanremo, ora caratterizzata e protetta dalla Deco.

Una storia, quella de “Il Fornaio”, che ha visto 20 anni fa lo storico passaggio di testimone da Ninetto e Renata e Carlo e Toti (conosciuti anche per l’attività di Pasta Madre in via Corradi). Molte le iniziative che li vedono protagonisti, con sempre al centro le prelibatezze del territorio richiestissime in occasione di eventi della città: solo per fare due esempi avvenuti negli ultimi giorni, l’inaugurazione della mostra fotografica “Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento” al Museo Civico e l’apertura della Rassegna culturale “Libri da Gustare” al Casinò.

Carlo Rovere, che negli scorsi anni ha acquisito la prestigiosa qualifica di “Maestro Artigiano”, è anche impegnato all’interno della Confartigianato nel ruolo di Presidente provinciale della categoria panificatori.

Correlati