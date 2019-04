Questa mattina a Bordighera, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Garnier, l’Amministrazione ha presentato il progetto Eco-Commerce, sviluppato dall’Assessore con delega all’Ambiente Marzia Baldassarre, realizzato in collaborazione con Confcommercio e rivolto agli hotel, agli stabilimenti balneari, ai bar, ristoranti e negozi della Città delle Palme.

“Alla base di tutto, l’idea che l’economia debba essere intesa come parte integrante e fondamentale della natura e che tutti i processi economici possano, anzi debbano, essere collegati al tema della tutela ambientale” ha detto il Sindaco Vittorio Ingenito, che ha introdotto l’incontro “Eco-Commerce è il progetto con cui vogliamo porci a fianco di hotel, stabilimenti balneari, bar, ristoranti e negozi affinchè aderiscano ad un modello di sviluppo attento alla salvaguardia dell’ecosistema. La loro attività è fondamentale, ne sono certo, per riuscire a realizzare pienamente quell’idea di turismo sostenibile in cui l’Amministrazione crede fortemente.”

Per aderire all’iniziativa Eco-Commerce, come hanno illustrato l’Assessore con delega al Commercio Melina Rodà e Laura Pastore, Capogruppo di Bordighera Vince, basta compilare il modulo disponibile presso l’ufficio Confcommercio di Bordighera; in questo modo l’esercente dichiara di adottare tutte le misure previste dal regolamento e può iniziare ad esporre il Bollino Verde – Bordighera Green. Ne derivano tutta una serie di benefici: l’inserimento nel network ufficiale degli esercizi commerciali che fanno parte del progetto, nella pagina specifica realizzata sul sito del comune, nella guida”green” dedicata e nelle iniziative di visibilità sui mezzi di comunicazione.

Gli adempimenti richiesti, che si differenziano in base alla tipologia dell’esercizio, sono tutti legati alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. Si tratta, ad esempio, della raccolta differenziata da effettuarsi quotidianamente, della sostituzione delle lampadine incandescenti e dei proiettori con lampadine e proiettori led, dell’utilizzo di prodotti e di supporti promozionali in carta riciclata e materiale ecologico. E ancora: per il settore alimentare la selezione di prodotti biologici, per gli hotel la presenza in ogni camera di una brochure per ricordare ai clienti le regole di buona condotta ambientale.

In questo modo, l’Amministrazione intende tutelare la natura e sostenere gli esercizi commerciali presenti sul territorio, affinchè siano più ecologici e sostenibili.

Il Presidente di Confcommercio Bordighera Gianluca Berlusconi ha, nel corso della conferenza stampa, sottolineato come gli operatori del settore svolgano un ruolo di grande importanza nel rapporto con i turisti; è quindi fondamentale che siano i primi ad aderire a questo modello di sostenibilità, per farsene ambasciatori.​Città di Bordighera Ufficio Staff del Sindaco Manuela Giordano