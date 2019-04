Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A TUTTI COLORO CHE ANDRANNO AL CINEMA IN QUESTI GIORNI VERRA’ DISTRIBUITO UN PIACEVOLE OMAGGIO

Ariston DUMBO orari 16.30 19.00 21.30 Ritz BENTORNATO PRESIDENTE orari 15.45 17.45 19.45 21.45 giovedì 4 NOI orario 16.15 19.15 21.30 Roof 1 Martedì 2 e mercoledì 3 A UN METRO DA TE orari 15.30 17.30 19.40 – DOGMAN orario 21.45 giovedì 4 BOOK CLUB orario 15.30 17.30 19.30 21.30 Roof 2 Martedi 2 – CAPTAIN MARVEL orario 16.15 – IL PROFESSORE E IL PAZZO orario 19.15 21.30 Da Mercoledi 3 – SHAZAM ! orario 16.30 19.30 21.30 Roof 3 SARA E MARTI orario 16.00 17.45 – THE PRODIGY orario 19.30 21.30 Giovedì 4 A UN METRO DA TE orari 15.30 17.30 19.40 – IL PROFESSORE E IL PAZZO orario 19.15 21.45 Roof 4 CROCE E DELIZIA orario 15.45 19.45 – ESCAPE ROOM orario 17.45 21.45 Giovedì 4 BENE MA NON BENISSIMO orari 15.45 17.45 – BENTORNATO PRESIDENTE orari 19.45 21.45 Centrale UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE orario 16.00 – SCAPPO A CASA orario 18.00 20.00 21.45 Giovedì 4 DOLCEROMA orari 15.45 17.45 19.45 21.45 Tabarin UNA GIUSTA CAUSA orario 16.30 19.15 21.30 – Giovedì 4 IL VIAGGIO DI YAO orario 15.30 17.30 19.30 21.30 Ventimiglia DUMBO 17.00 19.15 21.30

Continua il successo dell’iniziativa Cinema Days 2019 in tutte le sale di Sanremo e Ventimiglia, promossa da ANEC, ANEM e ANICA e sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Martedì 2 aprile il titolo di punta della programmazione a prezzo scontato sarà Dogman di Matteo Garrone, recente vincitore di 9 David di Donatello. Film in programmazione con ingresso scontato a 3,00 €

