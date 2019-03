Sabato mattina si è riunito a Ventimiglia il partito di fratelli d’Italia, nella sede elettorale di via Hambury tantissimi i papabili candidati alle elezioni Ventimigliesi .

Iacobucci : “fratelli d’Italia a Ventimiglia ha ambizioni importanti , abbiamo lavorato per mesi affinché la nostra lista fosse selezionata per avere risultati molto superiori a quelli che abbiamo avuto nel passato.

Ed è per questo che nella ricerca dei nostri candidati abbiamo riincontrato importanti amministratori comunali di Ventimiglia come Gianni Ascheri ,Roberto Balestra ,Ino Isnardi !

Tanti anche i volti nuovi professionisti commercianti operatori del mondo sociale ma soprattutto i veri protagonisti della nostra lista saranno le donne :

Milena Raco, Deborah Mognol, Cristina Sismondini ed altre ancora , per ora queste sono anticipazioni “

Alla riunione hanno preso parte anche il candidato sindaco Gaetano Scullino che ha portato il suo saluto ai sostenitori di Fratelli D’Italia ringraziandoli per il grande impegno che premierà la loro lista ma anche la collezione intera.

E a far visita ai fratelli di Ventimiglia anche l’onorevole Flavio Di Muro a dimostrazione della collaborazione e dell’unione , della compattezza del centro destra nell’affrontare le amministrative prossime .

Infine l’intervento di Gianni Berrino assessore regionale al turismo e trasporti che ha ringraziato i dirigenti locali per l’ottimo lavoro svolto che andrà a vantaggio di fratelli d’Italia ma anche di tutto il centro destra, Berrino poi si è soffermato sulla sua candidatura alle elezioni europee , quale premio non soltanto alla sua carriera ma anche al nostro territorio visto che probabilmente sarà l’unico candidato imperiese al parlamento europeo , ha poi sottolineato l’importanza del voto utile per il centrodestra che oggi può vantare collegamenti con regione e in parte anche col governo nazionale .

Nei prossimi giorni sarà presentata la lista è il simbolo di FdI per Ventimiglia