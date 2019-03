A Sanremo la targa dell’Anpi, sulla porta di ingresso della Camera del Lavoro, è stata imbrattata con una svastica, poi cancellata da Fulvio Fellegara, segretario provinciale Cgil, Amelia Narciso, responsabile provinciale Anpi di Imperia. “Cgil e Anpi hanno combattuto il fascismo in passato e non si faranno certamente intimorire per un episodio di questo tipo. Se in tempi di qualunquismo e razzismo dilagante questo può dar fastidio significa che dovremo intensificare ancora di più la nostra azione” dicono Fellegara e la Narciso. Accertamenti sull’episodio sono stati effettuati dal Commissariato di Sanremo.

