A Sanremo i lavori per la rotonda della Foce sono pronti a entrare nella fase finale. “Dopo aver completato gli interventi sotterranei (con le prove di tenuta dei serbatoi necessarie per verificarne l’integrità – annuncia il sindaco Alberto Biancheri – con l’analisi dei terreni per escludere la presenza di inquinamento nel terreno circostante e infine con la rimozione delle cisterne e con lo spostamento di alcuni alimentatori elettrici), da domani l’azienda incaricata inizierà i lavori in superficie. Si procederà per quadranti, in modo da non avere disagi sul traffico veicolare”.

