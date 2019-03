A Sanremo Loris Demasi, 28 anni, è rimasto ferito dopo essere andato a sbattere con la propria moto Ducati, nell’ultima galleria dell’Aurelia Bis, prima dello svincolo di San Martino. Ieri dopo aver sbandato il 28enne è finito contro il muro della galleria, mentre la moto ha proseguito per circa 100 metri. Demasi è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure.

