A Genova una coppia litiga in casa ed i carabinieri, arrivati per tranquillizzarla, scoprono quasi 5 kg di eroina. I vicini di casa hanno chiamato i Carabinieri perché i due, lui tunisino di 27 anni e lei genovese di 23 anni, entrambi pregiudicati, litigavano da ore. I Carabinieri hanno notato che lui guardava costantemente fuori dalla finestra. I militari in cortile hanno scoperto uno zaino che conteneva 2,5 kg di eroina. Poco dopo nell’appartamento hanno trovato altri 2,1 kg di eroina.





