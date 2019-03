Rosalba Nasi, 64enne moglie dell’ex senatore Gabriele Boscetto, ex presidente della casa di riposo “Borea” a Sanremo, che nel 2012 fu al centro di un’inchiesta della Finanza per maltrattamenti ad alcuni anziani ospiti, è stata assolta in appello. Il 18 gennaio 2012 la Nasi finì agli arresti domiciliari per poi tornare in libertà solo dopo un mese e mezzo. Il verdetto dell’appello ha ribaltato quello di primo grado, che aveva visto la condanna di Rosalba Nasi a due anni di carcere, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

