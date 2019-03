Come l’anno scorso, durante i Cinema Days 2019, i film al cinema costano solo 3 euro. L’iniziativa è promossa da ANEC, ANEM e ANICA e sostenuta dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali per promuovere la cultura cinematografica e offrire accesso a tutti al grande schermo a un prezzo davvero basso (in genere le metà di un biglietto da adulti).

4 giorni con ingresso scontato a 3 euro

I cinema di Sanremo che aderiranno all’iniziativa sono il Cinema Ariston, Ritz, Roof 1, Roof 2, Roof 3, Roof 4, Centrale ,Tabarin – e il Teatro Comunale di Ventimiglia

I film in programmazione : dal 1° al 3 aprile

Ariston – DUMBO orari 16.30 19.00 21.30

Ritz – BENTORNATO PRESIDENTE orari 15.45 17.45 19.45 21.45

Roof 1 – lunedi 1° A UN METRO DA TE orari 15.30 17.30 19.45 22.00

Martedì 2 e mercoledì 3 A UN METRO DA TE orari 15.30 17.30 19.40 – DOGMAN orario 21.45

Roof 2 – lunedi 1° – IL PROFESSORE E IL PAZZO – in lingua originale –

Martedi 2 – CAPTAIN MARVEL orario 16.15 – IL PROFESSORE E IL PAZZO orario 19.15 21.30

Mercoledi 3 – SHAZAM ! orario 16.30 19.30 21.30

Roof 3 – SARA E MARTI orario 16.00 17.45 – THE PRODIGY orario 19.30 21.30

Roof 4 – CROCE E DELIZIA orario 15.45 19.45 – ESCAPE ROOM orario 17.45 21.45

Centrale – UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE orario 16.00 – SCAPPO A CASA orario 18.00 20.00 21.45

Tabarin – UNA GIUSTA CAUSA orario 16.30 19.15 21.30

Ventimiglia – lunedi 1° e martedi 2 – DUMBO 17.00 19.15 21.30

PER LA PROGRAMMAZIONE DI GIOVEDI 4 APRILE NUOVA PROGRAMMAZIONE A SORPRESA

A TUTTI COLORO CHE ANDRANNO AL CINEMA IN QUESTI GIORNI VERRA’ DISTRIBUITO UN PIACEVOLE OMAGGIO