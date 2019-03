Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Per quanto riguarda il reddito pro capite 2017 la provincia di Imperia si colloca su un gradino più basso rispetto alla media regionale (20.379 euro pro capite). Nel Ponente la cittadina con il reddito più alto è Santo Stefano al Mare (19.550 euro), seguita da Imperia (19.464 euro) e da Civezza con 19.016 euro. Il paese più “povero” è Castelvittorio con 11.473 euro pro capite, poi Bajardo con 11.525 euro, Perinaldo con 11.956 euro, come riporta Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

