Sarà la discoteca Palà di Boves ad accogliere la cerimonia di presentazione dei campionati di Serie A Banca d’Alba-Moscone e Serie B di pallapugno. L’appuntamento, promosso dalla Fipap guidata dal presidente Enrico Costa, è per venerdì 5 aprile, alle 21.

I giocatori delle nove squadre del massimo campionato e delle undici di quello cadetto sfileranno sul palcoscenico cuneese per presentare, ad autorità, giornalisti, fotografi e videomaker, la nuova divisa societaria e i relativi sponsor. Dopo la cerimonia di presentazione la serata proseguirà tra musica e balli in una grande festa della pallapugno aperta a tutti.





LE SQUADRE DELLA SERIE A BANCA D’ALBA-MOSCONE

TEALDO SCOTTA ALTA LANGA: Davide Dutto, Alessandro Re, Davide Iberto, Daniele Panuello, Mattia Dalocchio. Dt: Gianni Costa.

TORFIT LANGHE E ROERO CANALESE: Bruno Campagno, Davide Amoretti, Stefano Boffa, Yehia El Kara, Alberto Gili, Andrea Corino. Dt: Gianpiero Porro e Roberto Corino.

ARALDICA CASTAGNOLE LANZE: Massimo Vacchetto, Alessandro Voglino, Enrico Rinaldi, Emanuele Prandi. Dt: Gianni Rigo.

MARCHISIO NOCCIOLE EGEA CORTEMILIA: Cristian Gatto, Oscar Giribaldi,

Federico Gatto, Michele Vincenti, Walter Gatto. Dt: Claudio Gatto.

ACQUA S.BERNARDO SPUMANTI BOSCA CUNEO: Federico Raviola, Davide Devalle, Danilo Mattiauda, Manuel Brignone. Dt: Giuliano Bellanti.

OLIO ROI IMPERIESE: Enrico Parussa, Nenad Milosiev, Mariano Papone, Mattia Semeria, Simone Giordano. Dt: Claudio Balestra.

ALUSIC ACQUA S.BERNARDO MERLESE: Davide Barroero, Davide Arnaudo, Edoardo Gili, Luca Lingua. Dt: Mauro Barroero.

ARALDICA PRO SPIGNO: Paolo Vacchetto, Michele Giampaolo, Lorenzo Bolla, Francesco Rivetti. Dt: Alberto Bellanti.

ROBINO TRATTORI SANTO STEFANO BELBO: Gilberto Torino, Marco Fenoglio, Marco Cocino, Fabio Piva Francone. Dt: Flavio Dotta.

CALENDARIO SERIE A BANCA D’ALBA-MOSCONE

LE SQUADRE DI SERIE B

BENESE: Paolo Sanino, Luca Bruno, Federico Troia, Filippo Nimot, Andrea Fea. Dt: Claudio Nimot.

SERRAMENTI BONO CENTRO INCONTRI: Stefano Brignone, Enrico Panero, Matteo Ferrero, Francesco Garro. Dt Ermanno Brignone e Franco Calandri.

SRT PROGETTI CEVA: Omar Balocco, Nicholas Bacino, Enrico Monchiero, Alessandro Bo, Massimo Balocco, Luca Borella. Dt: Giorgio Poggio.

VINI CAPETTA DON DAGNINO: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Giulio Ghigliazza.

OSELLA SURRAUTO MONTICELLESE: Marco Battaglino, Andrea Mandrile, Gianluca Busca, Davide Cavagnero, Riccardo Grasso. Dt: Sergio Corino e Giancarlo Grasso.

MORANDO NEIVESE: Fabio Gatti, Loris Riella, Matteo Marenco, Roberto Drago, Alessandro Ressia. Dt: Ercole Fontanone.

BCC PIANFEI PRO PASCHESE: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa, Roberto Aimo, Sonny Boetti, Simone Lingua. Dt: Arrigo Rosso.

ACQUA S.BERNARDO SAN BIAGIO: Andrea Pettavino, Leonardo Curetti, Alessio Ambrosino, Andrea Aimo. Dt: Diego Fazzone.

SPEB: Andrea Daziano, Simone Re, Andrea Giraudo, Giacomo Vinai, Mattia Brignone. Dt: Enrico Unnia.

TAGGESE: Daniel Giordano, Luca Molli, Roberto Novaro, Gianluca Bonavia. Dt: Piero Pellegrini.

VIRTUS LANGHE: Francesco Isaia, Nicholas Burdizzo, Gabriele Chiarla, Matteo Biestro, Luca Ferrino, Luca Taricco. Dt: Mauro Raviola.

CALENDARIO SERIE B

L’INIZIO DELLA STAGIONE AGONISTICA

L’inizio ufficiale dell’attività agonistica è prevista per sabato 6 aprile con l’assegnazione della Supercoppa: nello sferisterio di Dogliani, con fischio d’inizio alle 15, si affronteranno l’Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo, campione d’Italia in carica, e la Tealdo Scotta Alta Langa.

La Supercoppa, nelle ultime otto edizioni, è stata vinta due volte dall’Albese (2013 e 2015 con capitano Massimo Vacchetto) e sei volte dalla Canalese (2011, 2012, 2014, 2016, 2017 e 2018 con capitano Bruno Campagno). Quest’anno, nell’albo d’oro della competizione promossa dalla Fipap, comparirà di sicuro un nome nuovo.