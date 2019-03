Nella mattinata di ieri le classi prime dell’Istituto Fermi-Polo hanno partecipato ad un’attività molto coinvolgente proposta dalle volontarie dell’Associazione Noi4you di Bordighera, in collaborazione con la Prof.ssa dell’Istituto Parisi.

Sono intervenute: la Dott.ssa Guendalina Donà (psicoterapeuta), la Dott.ssa Patrizia Sciolla (psicoterapeuta), la Dott.ssa Sara Bogni (avvocato), la Dott.ssa Serena Cannatà (tutor didattico e psicologa di comunità)

L’incontro, dal titolo “Noi4 OUT DOORING”, ha simulato un caso di cyberbullismo purtroppo realmente accaduto: si tratta del caso della ragazza americana Amanda Todd, 15 anni, vittima di cyberbullismo, morta suicida nell’ottobre 2012.

Dopo aver esposto il caso, l’avvocato ha spiegato quali reati fossero emersi secondo l’attuale normativa e le psicologhe hanno invitato gli studenti a formare due gruppi di lavoro.

I due gruppi avevano il compito di sostenere e motivare la difesa del soggetto bullizzato e del bullo. Gli alunni, come dei veri “avvocati”, hanno motivato le rispettive difese con impegno e cognizione di causa, immedesimandosi nei personaggi e vivendo in prima persona una situazione difficile da immaginare per chi non la prova direttamente.

L’obiettivo è stato quello di portare gli alunni a memorizzare e a riflettere, in quella giornata e nel loro futuro, su qualcosa che, anziché essere vissuto indirettamente, solo come racconto di episodi accaduti ad altri, quindi solo “ascoltato”, viene sperimentato direttamente, cioè “provato” in prima persona.

L’effetto è sicuramente molto più profondo ed educativo! L’Istituto Tecnico e Professionale Fermi Polo di Ventimiglia da sempre porta avanti numerose iniziative a favore, non solo della legalità, ma anche per lo sviluppo emotivo e morale dei ragazzi.

L’obiettivo è molto alto: indirizzare i ragazzi ad essere rispettosi, giusti, corretti e non lasciarsi trasportare senza senso critico dalle dinamiche del branco, ma a ragionare sempre con la propria testa, con i valori giusti.

Sempre con il sostegno e la guida della Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza, instancabile promotrice dell’educazione alla legalità intesa a 360 gradi, che con l’occasione ringrazia anche l’impegno dei docenti e dell’associazione Noi4you.

