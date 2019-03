La poesia unita alla musica diventa interprete, insieme al pubblico. E’ questo lo spirito che anima la prima edizione della “Poesia per strada”, organizzata dal Club per l’Unesco di Sanremo in occasione della “Giornata Mondiale della Poesia”.

Domenica 31 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, in via Privata Escoffier, presso la statua di Mike Bongiorno, spazio ai musicisti dell’associazione “Scuole di Musica Città di Sanremo” che daranno vita al felice connubio musica e poesia, cercando anche il coinvolgimento dei cittadini.

Correlati