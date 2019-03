Nei giorni scorsi agli agenti della Polizia di Stato impegnati nelle attività di controllo del territorio hanno identificato due uomini che, alla vista della Volante, cercavano di darsi alla fuga.

Gli stranieri, entrambi rumeni di 36 anni, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, di cui non hanno saputo giustificare il possesso.

In considerazione anche dei loro precedenti di polizia, inerenti ai reati contro il patrimonio, sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti.

I due sono stati denunciati per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, strumenti che verosimilmente sarebbero serviti per commettere furti nel nostro territorio.

Non avendo alcun motivo per rimanere a Imperia, nei loro confronti è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio con il divieto di non ritornare a Imperia per 3 anni.

