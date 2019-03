Domani, sabato 30 marzo, dalle 10 alle 16, il movimento di cittadinanza Sanremo Attiva sarà presente in piazza Colombo con il secondo banchetto “arancione” a sostegno della candidatura di Alberto Biancheri sindaco.

Sarà un’occasione importante per incontrare gli attivisti del gruppo civico che nel 2014 riuscì a portare al centro delle scelte dell’amministrazione comunale i temi della raccolta differenziata e dell’acqua pubblica, senza contare tutte le altre battaglie che ci hanno visti protagonisti in difesa della cultura, dell’Orchestra Sinfonica, di una partecipazione più diretta e trasparente della comunità alla vita amministrativa della città.

Parlando con alcuni dei candidati e devi volontari che saranno presenti, i sanremesi potranno avere chiarimenti e spiegazioni sui punti del programma che “Sanremo Attiva” vuole portare all’interno della futura amministrazione comunale.

