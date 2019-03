OProseguono gli incontri nel territorio dell’assessore al lavoro Gianni Berrino nei comuni che hanno aderito al progetto Over 60, un’opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro ideata dalla Regione per i disoccupati oltre i 60 anni di età che non percepiscono alcun ammortizzatore sociale.

Questo pomeriggio Berrino sarà alle 17 nell’imperiese nella sede del Comune di Ceriana (Corso Italia, 141) dove incontrerà i sindaci di Ceriana Bruna Rebaudo, di Bajardo Francesca Laura, gli assessori ai servizi sociali e i lavoratori dei due comuni coinvolti nel progetto.