Giovanissimi U14 Imperia – Ventimiglia domenica 31 ore 10:30 campo “F.Salvo” Piani di Imperia Dopo aver osservato un turno di riposo la squadra allenata da Franco Decol riprende le attività e lo fa nel derby con il Ventimiglia. Un derby di metà classifica infatti i frontalieri si trovano in settima posizione con 31 punti mentre i nerazzurri occupano l’ottava piazza con 25 punti.

Giovanissimi Prov. U15 Atletico Argentina – Imperia sabato 30 ore 16:30 campo “E.Sclavi” Arma di Taggia Continua la marcia incontrastata per i giovanissimi nerazzurri che nell’ultimo incontro hanno sovrastato la Sanstevese con un largo punteggio. Sabato affronteranno l’Argentina reduce dalla bella vittoria esterna per 2 reti a 3 contro Valle Intemelia. La classifica vede dominare i nerazzurri a punteggio pieno mentre i rossoneri di Arma di Taggia si trovano a metà classifica con 15 punti.

Allievi Prov. U17 Ospedaletti – Imperia domenica 31 ore 9:00 campo “C.Ozenda” Ospedaletti Roboante vittoria dei nerazzurri ai danni della Villanovese, nell’ultimo incontro disputato. Domenica saranno impegnati però contro Ospedaletti, 6° in classifica con 11 punti.

Juniores 2° liv. U19 Imperia – Ospedaletti sabato 30 ore 18:00 campo “F.Salvo” Piani di Imperia Sconfitta esterna contro la Veloce, nell’incontro della scorsa settimana, per la seconda formazione juniores nerazzurra che sabato 30 saranno impegnati tra le mura amiche del campo “F.Salvo” contro Ospedaletti, posizionata nei bassifondi della classifica con 24 punti.

Juniores Eccellenza U19 Voltrese – Imperia sabato 30 ore 16:45 campo “S.Carlo” Genova Reduci dal pareggio casalingo i ragazzi, allenati da mister Casella, si apprestano a disputare l’ultimo turno di campionato in trasferta a Genova contro la Voltrese, terzultima con 22 punti.

