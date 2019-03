Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si unisce al dolore per la scomparsa di Raffaele Astorino.

“Sentite condoglianze alla famiglia. Oltre ad essere stato un ottimo arbitro e segretario del Comitato provinciale Lnd ed ex segretario della Figc, era un caro amico – fa sapere la società – Ricorderemo per sempre la sua grande disponibilità e umanità”.

Correlati