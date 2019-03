Nella foto Rosalba Vitagliano e Gioia Lolli

Nuova iniziativa per beneficenza al Circolo Zoé di via Carli 26 a Sanremo. Domani, venerdì 29 marzo, alle 20 ci sarà un’apericena (vegano e vegetariano) con introito interamente devoluto ai volontari di Pachino (Siracusa) dell’associazione ‘Anima & Cuore’ che si occupa di assistenza ai cani randagi e abbandonati. Nel centro siciliano permane una vera e propria emergenza legata al randagismo. In qualche caso gli animali vengono ‘adottati’ nutrendoli ma lasciandoli liberi, in altri addirittura uccisi da chi li avversa. Nel corso della serata Rosalba Vitagliano parlerà di valori metabolici, picco glicemico, controllo del peso, nutrizione equilibrata. Altre informazioni e prenotazioni allo 0184840480. L’evento è sostenuto anche dall’associazione I Colori della Gioia, presieduta da Gioia Lolli, e da Cold is Love.