In Liguria si è aperta la stagione della pesca all’acciuga con le lampare che hanno iniziato a mollare gli ormeggi da tutti i porti della regione. Per Impresa Pesca Coldiretti metà della pesca in Liguria è dell’acciuga e in questo avvio di stagione sono impegnati 100 membri degli equipaggi in 15 lampare. “La stagione passata è stata molto buona, con i branchi che si sono avvicinati alla costa in grandi quantità per tutto il periodo di pesca” dice all’Ansa la responsabile di Coldiretti Impresa Pesca, Daniela Borriello.

