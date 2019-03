I Carabinieri della Stazione di Diano Marina unitamente ai colleghi della specialità forestale di Imperia hanno identificato e denunciato i 5 autori dell’accensione di fumogeni durante il passaggio dei ciclisti per la 110^ edizione della Milano Sanremo, disputatasi lo scorso 23 marzo. Al passaggio dei ciclisti, infatti, un gruppetto di ragazzi ha avuto la felice idea di accendere dei fumogeni, del tipo utilizzati per le segnalazioni di emergenza delle imbarcazioni da diporto, causando non pochi disagi agli atleti che transitavano, e come se non bastasse, i residui ancora incandescenti di questi artifizi cadendo a terra creavano un principio di incendio delle sterpaglie e della macchia mediterranea presente ai margini della via Aurelia nel tratto di strada. L’immagine, ripresa in diretta dalle televisioni che seguivano la gara ha fatto scattare immediatamente le indagini da parte degli stessi militari impiegati per i servizi di sicurezza e vigilanza predisposti in occasione della gara. Immediata l’acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni presenti e le fotografie dell’accaduto che consentivano la piena identificazione dei 5 autori del gesto, tutti tra i 20 e i 30 anni, originari del golfo dianese. Il gesto, commesso con noncuranza anche dell’assoluto divieto di accensioni in vigore dal 19 marzo proprio per prevenire il rischio di incendi, ha generato proprio un principio di incendio che non ha avuto più gravi conseguenze solo per il tempestivo intervento di soggetti che assistevano alla gara e per quello di squadra dei vigili del fuoco appositamente predisposta. Le conseguenze di quest’azione sono state l’incendio di circa 10 metri quadri di sterpaglie ed il danneggiamento di un pino marittimo. I cinque dovranno adesso rispondere del reato penale di cooperazione colposa in incendio boschivo, e pagare una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di accensioni in periodo di rischio incendio alto.

Correlati