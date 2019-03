Un’inchiesta con le accuse di evasione fiscale è scattata dopo un controllo degli agenti della Polizia economico finanziaria. Nel mirino due aziende imperiesi, con base in via Rambaldo a Porto Maurizio (una, la “Immobilux” risulta in liquidazione), che vendono sul sito Cioppishop.it soprattutto elettrodomestici e materiale elettronico. La Finanza ha sequestrato computer, fatture e conti correnti per un valore di circa un milione di euro. L’amministratore Davide Pollice è indagato per evasione fiscale, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

