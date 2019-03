Domenica scorsa la Volante della Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Dante a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa di un’aggressione avvenuta a bordo di un bus di linea.

Sul posto era già presente l’ambulanza che ha prestato soccorso alla giovane vittima, un ragazzo di 16 anni. Un testimone ha riferito agli operatori che il giovane di trovava sul bus quando due ragazzi, che si erano seduti dietro di lui, hanno iniziato a tirargli i capelli.

Quando la vittima ha cercato di farli smettere, uno di loro gli ha bloccato la faccia contro il vetro del finestrino per poi morderlo in pieno volto. Compiuto questo insano gesto, i due sono fuggiti.

Trasportato in ospedale per le cure del caso, il giovane è stato successivamente dimesso con una prognosi di 10 giorni per escoriazioni al volto con esiti permanenti.

La vittima è stata sentita dagli operatori di polizia, che ricevevano così una sommaria descrizione dell’aggressore.

I poliziotti si sono attivati immediatamente per acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza presente sul mezzo, grazie alle quali ricostruivano la dinamica dei fatti.

Grazie all’attività svolta hanno identificato l’aggressore nella persona di G.O., classe 88, residente a Imperia, già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a causa dei suoi precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.

L’aggressore è stato quindi rintracciato e accompagnato in Questura dove è stato denunciato per lesioni aggravate e per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale tra le quali quella di non commettere altri delitti.

