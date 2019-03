Saranno domani Venerdì 29 Marzo le Parlamentarie Europee che designeranno i candidati alle prossime elezioni Europee del Movimento Cinque Stelle. Gli iscritti alla piattaforma Rousseau da almeno 6 mesi potranno partecipare alla votazione come viene indicato qui [Parlamentarie Europee Cinque Stelle] Sono 2600 i candidati in tutta Italia tra i quali anche la Consigliera comunale Di Ventimiglia Silvia Malivindi come era trapelato nelle scorse ore.

