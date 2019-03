Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’evento proseguirà poi nel pomeriggio e nella mattinata di domenica alla scoperta dell’entroterra, in Val Nervia, fra Dolceacqua e Rocchetta Nervina Comune del Parco: https://bit.ly/2Tc0cA3

Seguendo il tracciato costiero della futura ciclabile, l’itinerario si svolgerà su percorsi dedicati alle bici o comunque strade a basso traffico; verranno comunque strettamente rispettate le norme del Codice della Strada e sarà prevista la presenza di un numero adeguato di volontari FIAB con esperienza nella guida e nella gestione di gruppi in bicicletta.

L’iniziativa è aperta a tutti e gratuita , ha carattere non sportivo ed è adatta anche a famiglie con bambini.

Si tratterà di una “biciclettata” che percorrerà l’itinerario della pista ciclabile costiera in corso di progettazione e realizzazione, da Bordighera a Ventimiglia e ritorno.

Sabato 30 marzo , FIAB Imperia (Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus) , sezione di FIAB Tigullio Vivinbici, e la Regione Liguria invitano la popolazione e le istituzioni alla manifestazione in bicicletta “Pedaliamo Insieme” , organizzata nell’ambito del progetto EDU-MOB “Educazione alla mobilità sostenibile”, cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia ALCOTRA 2014-2020 , al quale partecipa anche il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri in qualità di prestatore di servizi.

