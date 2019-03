Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

T Domani, venerdì 29 marzo alle 18, a Villa Boselli ad Arma di Taggia, l’assessore al Turismo Gianni Berrino parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda tappa degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro e della mostra fotografica per la celebrazione dei 90 anni del Motoclub Sanremo.

