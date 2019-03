La Confesercenti della provincia di Imperia sta riorganizzando su tutto il territorio provinciale, costruendo un nuovo percorso di incontri con diversi operatori. Un territorio ricco di opportunità che ha bisogno di maggiore coesione, di maggiore aggregazione, di maggiore coinvolgimento del mondo economico. Confesercenti vuole essere in prima fila, un obiettivo alto ed importante, che non intende delegare, che vuole viverlo da protagonista. Stasera alle 21 è in programma un incontro a Ventimiglia.

Un incontro voluto dalla Presidente cittadina Patrizia Taricco per presentare l’agenda degli eventi, delle iniziative by Confesercenti per la prossima estate, opportunità per tutta la città.

Una serata in cui Confesercenti ha deciso di ospitare un protagonista d’eccezione, una opportunità per scoprire sempre più da vicino il legame tra il porto turistico e la città.

Il direttore del Porto Cala del Forte – Marco Cornacchia – svelerà le ultime novità in previsione della conclusione dei lavori, i progetti futuri.

L’incontro si svolgerà presso la sala parrocchiale di San’Agostino al piano primo, alla presenza del Presidente Provinciale Ino Bonello, di Scibilia Sergio – segretario provinciale e dei componenti locali della Presidenza Provinciale.

Un invito che Confesercenti rivolge a tutti gli operatori: impegnatevi nel nostro sindacato, partecipate da protagonisti, contribuite con le vostre idee, con i vostri progetti.

“Questa serata – conclude Patrizia Taricco- disegnerà anche il nuovo gruppo dirigente cittadino, con nuovi ingressi e nuove competenze nei diversi settori economici”.

