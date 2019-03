Venerdì 29 marzo alle 17 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo appuntamento con la XXII° edizione di “Libri da Gustare” che premierà nella prima giornata Ilaria Bertinelli e Ennio Cominetti con la partecipazione per la degustazione di Confartigianato e della Cantina Cuvage di Acqui Terme.

Torna l’atteso appuntamento annuale dedicato all’editoria enogastronomica e di territorio promosso dall’Associazione Culturale “Ristoranti della Tavolozza” e dal Casinò di Sanremo, che raggiunge l’importante traguardo della ventiduesima edizione. L’iniziativa, che è priva di qualsiasi carattere commerciale, non è strutturata come un concorso, ma ideata per incentivare la lettura e la cultura eno-gastronomica; il semplice fatto di essere stati selezionati tra i titoli che si aggiudicano la targa di “Libri da Gustare” costituisce un riconoscimento del valore e della qualità letteraria dell’opera scelta e della sua capacità di trattare e rappresentare il tema del cibo. La commissione formata da giornalisti, chef, librai e gourmet, ha selezionato per questa edizione sei libri: “I dolci di casa. Le ricette facili e golose della mia famiglia” di Natalia Cattelani. Editore RAI ERI; “Food blogger in viaggio. Ricette con e senza glutine con la conta dei carboidrati” di Ilaria Bertinelli. Editore: Maria Margherita Bulgarini; “Io sono il mio lavoro. Storie di uomini e di vini” di Pino Petruzzelli. Editore Pentagora; “Ah, che bel vivere… “: Guida ai piaceri della tavola e ai luoghi del grande Rossini di Ennio Cominetti. Editore Eurarte; “Bollicine, che passione” di Barbara Ronchi della Rocca. Editore Zem; “Il Baccanale; guida alle feste del vino” di Pier Ottavio Daniele. Editore EDT.

Le targhe Libri da Gustare saranno consegnate con il seguente calendario:

29 marzo venerdì Ilaria Bertinelli e Ennio Cominetti

Martedì 9 aprile Tavola Cultura e Storia

19 aprile venerdì Pier Ottavi e Barbara Ronchi della Rocca

17 maggio venerdì Pino Petruzzelli e Natalia Cattelani

Si inizia venerdì prossimo 29 marzo alle ore 17.30 presso il Teatro del Casinò con “Food blogger in viaggio. Ricette con e senza glutine con la conta dei carboidrati” di Ilaria Bertinelli. Da anni racconta esperienze di cucina e non solo sul suo seguitassimo blog “Uno chef per Gaia“, il libro racconta incontri, esperienze e ricette tutte senza glutine e “Ah, che bel vivere…“ di Ennio Cominetti, con un sottotitolo significativo, “Guida ai piaceri della tavola e ai luoghi del grande Rossini”. A 150 anni dalla morte, le sue opere nei teatri d’Italia e del mondo continuano a deliziare gli amanti del bel canto e della buona cucina.

Al termine della presentazione una interessante degustazione promossa da Confartigianato di Imperia con il “Maestro Artigiano” Andrea Setti (Presidente dei pasticceri della Confartigianato di Imperia) che proporrà una degustazione di dolci tra cui: la colomba pasquale realizzata con olio d’oliva, la figazza stroscia, i baci di Sanremo al cioccolato e il Maestro Carlo Rovere (Presidente provinciale dei panificatori della Confartigianato di Imperia) con la sua famosa sardenaira Deco.

La degustazione sarà accompagnata da vini spumanti Acquesi messi a disposizione dalla Cantina Cuvage di Acqui Terme, sponsor della manifestazione.

Correlati